China lança certificados de vacinação contra a Covid-19 para viagens internacionais

A China lançou certificados digitais de vacinação contra a Covid-19 para os cidadãos que planeiam viajar para fora do país. Uma vez que as vacinas já estão a ser lançadas globalmente, alguns países, incluindo Bahrein, já introduziram certificados que identificam as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, avança a agência de notícias Reuters.

O certificado emitido pela China terá detalhes sobre as informações de vacinação contra a Covid-19 do portador e terá também os resultados do teste do coronavírus, disse o Departamento de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores da China.

O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, disse no passado domingo que o objetivo do certificado é conseguir a verificação mútua de informações e contribuir para a interação segura e ordenada das pessoas.

Os requisitos de quarentena existentes devem permanecer em vigor para as pessoas que chegam à China, já que é possível que as pessoas vacinadas ainda possam ser infetadas pelo vírus, disse um porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China em fevereiro.