China lança missão espacial para trazer rochas da Lua

A China lançou com sucesso, na madrugada de terça-feira, a missão espacial não tripulada Chang’e-5, que vai recolher amostras de solo e rochas da Lua e trazê-las de volta à Terra, na primeira missão do género desde os anos 70.A nave foi colocada em órbita por um foguetão ‘Longa Marcha’ e deverá chegar à Lua dentro de uma semana. Uma vez na órbita lunar, a nave vai largar dois veículos robotizados, um dos quais vai recolher material da superfície lunar durante dois dias, antes de o depositar no segundo veículo, que deverá então juntar-se à nave-mãe.O material será depois transferido para uma cápsula de reentrada para o regresso à Terra, que está previsto para meados de dezembro.