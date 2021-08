China limita menores a jogar apenas 3 horas de videojogos por semana

A China anunciou esta segunda-feira que o número de horas que os menores de 18 anos podem jogar iria ser limitado a apenas uma hora às sextas, sábados e domingo. Se os jovens se encontrarem de férias continuam a poder jogar só 60 minutos, mas todos os dias da semana.



As novas regras visam proteger a saúde mental e física dos menores. De acordo com a Reuters, os reguladores chineses querem trabalhar com os pais e as escolas para ajudar a combater o vício excessivo da juventude nos videojogos.





A maior empresa de jogos da China, a Tencent Holding já começou a implementar estas medidas mais restritivas. Ainda assim, também é necessário incluir um sistema de verificação de nomes para se ter a certeza de que os menores estão a cumprir o limite horário estipulado.