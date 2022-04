China mais que duplica importação de soja do Brasil

A China mais do que duplicou as importações de soja do Brasil e a compra de milho à Ucrânia aumentou 48% em março, de acordo com os serviços alfandegários chineses.

Segundo dados oficiais citados pela agência de notícias Bloomberg, as importações de soja do Brasil subiram para 2,87 milhões de toneladas, quando no mesmo período de 2021 foram apenas de 315 mil toneladas.

No sentido inverso, as importações de soja dos Estados Unidos caíram 9%, para 3,37 milhões de toneladas, menos 53% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já as importações de milho da Ucrânia aumentaram 48% para 1,36 milhões de toneladas em março, em relação ao mês anterior, e subiram 64% em comparação com o mesmo período de 2021.

A China importou 1,04 milhões de toneladas de milho dos EUA no mesmo mês, menos 4% em termos anuais.