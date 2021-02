China pede aos EUA que levantem restrições no comércio

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China pediu esta segunda-feira aos Estados Unidos que levantem as restrições ao comércio e que cessem o que Pequim considera interferência injustificada em Taiwan, Hong Kong, Xinjiang e Tibete.

Os comentários de Wang Yi, feitos num fórum do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre as relações China - EUA, ocorrem numa altura em que Pequim pressiona o Executivo do Presidente Joe Biden para que abandone muitas das políticas adotadas pelo seu antecessor, Donald Trump.

A anterior Administração norte-americana lançou uma guerra comercial, que incluiu a imposição de taxas alfandegárias punitivas sobre grande parte dos bens importados da China e restrições no fornecimento de tecnologia às empresas chinesas ou nos intercâmbios académicos.