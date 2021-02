China pede aos EUA que também convidem a OMS para investigar origem do vírus

A China instou hoje os Estados Unidos a convidarem também os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estão atualmente na cidade chinesa de Wuhan para investigar a origem do novo coronavírus.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Wenbin disse que especialistas locais "compartilharam uma vasta quantidade de informações e resultados de pesquisas" com cientistas internacionais e fizeram "trocas aprofundadas" com eles.

Wang espera que os EUA sigam o exemplo da China e adotem uma atitude "positiva, científica e cooperativa" na busca da origem do vírus.