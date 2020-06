China põe de quarentena 21 bairros da capital devido a novo surto de Covid-19

Foram encerrados todos os espaços de lazer e desporto, e adiada a reabertura das escolas. O distanciamento físico voltou a ser imposto nos restaurantes, bem como a limitação da capacidade nas lojas e outros espaços. Os termómetros também saíram da gaveta, para medir a temperatura de quem sai e entra em determinados bairros. E o cartão de saúde regressou à carteira, para exibir às brigadas sanitárias, sempre que estas o exijam.







Origem no maior mercado asiático As campainhas voltaram a soar na China. O centro da epidemia deslocou-se agora para Pequim, ou seja, a mais de mil quilómetros onde o novo coronavírus foi detetado pela primeira vez, em novembro do ano passado, na província de Wuhan. O número de novos casos de infeção não parece elevado, 79 no passado fim de semana, segundo as contas das autoridades chinesas, mas é mais do que suficiente para lançar o pânico na capital do país. Numa primeira fase foram colocadas de quarentena 11 áreas residenciais mas, face ao avanço da Covid-19, o número subiu esta segunda-feira para 21 - mais dez.Foram encerrados todos os espaços de lazer e desporto, e adiada a reabertura das escolas. O distanciamento físico voltou a ser imposto nos restaurantes, bem como a limitação da capacidade nas lojas e outros espaços. Os termómetros também saíram da gaveta, para medir a temperatura de quem sai e entra em determinados bairros. E o cartão de saúde regressou à carteira, para exibir às brigadas sanitárias, sempre que estas o exijam.

Os mercados financeiros estão a levar muito a sério o aumento de casos de Covid-19 em Pequim e a possibilidade de se estar perante uma segunda vaga da doença. As bolsas europeias e asiáticas refletiram essas preocupações, encerrando em baixa, tendo-se verificado ainda um recuo no preço do barril de petróleo.

O surto de Covid-19 em Pequim terá tido origem num mercado, a exemplo do que aconteceu em Wuhan, o epicentro da doença que se espalhou pelo Mundo. Só que, neste caso, trata-se de um mercado 20 vezes maior do que o de Wuhan. Dá pelo nome de Xinfadi e ocupa uma extensão próxima de 160 campos de futebol. É o maior mercado de alimentos da Ásia. Conta com cerca de 4000 estabelecimentos comerciais e ocupa mais de 10 mil trabalhadores. "O risco de propagação da epidemia é muito alto", disse Xu Hejian, porta-voz do governo de Pequim, citado pelo jornal ‘The Guardian’. O mercado foi encerrado de imediato. Segundo Yang Peng, epidemiologista do executivo da capital chinesa, foi detetada a presença do vírus em amostras de peixe e carne, alegadamente importados. "Mas não está claro como o vírus entrou nesse mercado ", disse o especialista.