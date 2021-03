O Presidente chinês, Xi Jinping, promulgou hoje a reforma do sistema eleitoral em Hong Kong, uma alteração que deverá conduzir à marginalização da oposição no território.

O Comité Permanente do parlamento chinês aprovou as alterações "por unanimidade", indicou a agência estatal Xinhua.

Tam Yiu-chung, único representante de Hong Kong no principal órgão do parlamento chinês, adiantou algumas informações sobre as alterações.