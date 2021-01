China recorre a testes anais que terão mais eficácia na deteção de Covid-19

A China está a implementar uma nova forma de testagem à Covid-19. Em vez das já conhecidas zaragatoas na garganta e nariz, a capital chinesa Pequim está a começar a adotar testes de zaragatoa anal para identificar casos suspeitos, segundo as televisões locais.Pequenos surtos locais levaram a China a inovar com projetos de testagem a fim de obter os melhores resultados para travar a pandemia. Esta nova forma de testagem em particular tem uma razão.Li Tongzeng, médico do hospital Youan, em Pequim, afima que este método "pode aumentar a taxa de deteção" de pessoas infectadas com o novo coronavírus uma vez que vestígios do vírus permanecem mais tempo no ânus do que no trato respiratório ou nasal."Alguns pacientes assintomáticos tendem a recuperar rapidamente. É possível que não haja rasto do vírus na gargante após três a quatro dias", explica. Por outro lado o vírus permanece mais tempo no trato digestivo e fecal dos pacientes.Os testes são realizados com recurso a uma zaragatoa que deve ser inserida no reto cerca de dois a três centímetros e deve ser rodada várias vezes. Posteriormente a zaragatoa é retirada e colocada num recipiente de amostra selado. O processo leva cerca de 10 segundos.O novo método é no entanto alvo de vários críticos que questionam a eficácia deste tipo de teste.