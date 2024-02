China recusa comentar morte de Alexei Navalny

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês recusou-se este sábado a comentar a morte na prisão do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que descreveu como "um assunto interno da Rússia".

"Trata-se de um assunto interno da Rússia. Não vou comentar", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em resposta a uma pergunta de um jornalista da AFP.

Navalny, o principal opositor do Kremlin, morreu na sexta-feira numa colónia prisional no Ártico, anunciaram as autoridades russas, um mês antes das eleições que deverão prolongar o domínio do Presidente Vladimir Putin no país.