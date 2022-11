As autoridades chinesas estão a tentar identificar, localizar e intimidar pessoas que participaram nos protestos do fim de semana contra a política de ‘Covid zero’ que se transformaram em manifestações pela deposição do regime do Presidente Xi Jinping. Para travar a escalada da revolta, a polícia reforçou controlos nos locais das principais manifestações, enquanto tanques do Exército circulam pelas ruas de Pequim e outras cidades.









