China regista dez casos importados de coronavírus. País está há 35 dias sem contágios locais

A China atingiu os 35 dias consecutivos sem contágios locais de covid-19, mas registou dez novos casos oriundos do exterior, nas últimas 24 horas, anunciaram este domingo as autoridades.

A Comissão de Saúde da China indicou que os casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sul), Fujian (sudeste) e Henan (centro).

As autoridades disseram que, nas últimas 24 horas, 13 pacientes receberam alta, pelo que o número de casos ativos no país se fixou em 168, todos oriundos do exterior, incluindo dois doentes em estado considerado grave.