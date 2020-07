China regista oito novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior

A China registou nas últimas 24 horas oito novos casos da covid-19, todos importados do exterior, indicaram esta segunda-feira as autoridades chinesas.

É o sétimo dia consecutivo sem registo de novos casos de contágio local no país asiático, onde a doença foi detetada pela primeira vez, em dezembro passado.

Segundo a Comissão de Saúde da China, no resto do país foram diagnosticados oito novos casos, todos em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos importados.