China regista primeira morte em humanos de estirpe rara da gripe das aves

Uma mulher chinesa, de 56 anos, tornou-se a primeira pessoa a morrer infetada com uma estirpe rara da gripe das aves, a H3N8. De acordo com os resgistos, esta mulher é a terceira pessoa a ser infetada com a estirpe, afirma a Organização Mundial de Saúde (OMS), citada pela agência Reuters.Todos os casos de humanos infetados com a H3N8 foram registados na China.A OMS não deu muitos pormenores sobre a morte da mulher, revelou apenas que tinha algumas complicações de saúde e uma elevada exposição a aves vivas durante toda a vida."Com base na informação disponível, parece que este vírus não tem a capacidade de se propagar facilmente de pessoa para pessoa, pelo que o risco de se propagar entre humanos a nível regional, nacional e internacional é considerado baixo", disse a OMS numa declaração.Sabe-se que o H3N8 tem circulado desde 2002 depois de ter emergido pela primeira vez na América do Norte em aves aquáticas. É conhecido por infetar cavalos, cães e focas.