A Comissão de Saúde da China anunciou esta terça-feira uma nova morte no país devido à covid-19, a segunda em janeiro, após quase oito meses sem registar vítimas mortais.

O óbito ocorreu na província de Jilin, palco de um dos surtos recentes no país, onde o número oficial de mortos é agora de 4.636.

Em 14 de janeiro, as autoridades chinesas tinham anunciado a primeira morte em cerca de oito meses, de acordo com as estatísticas oficiais.