China revela novas imagens de robô Zhurong em Marte

O robô Zhurong enviado pela China revelou esta quarta feira novas imagens do solo de Marte. São duas fotografias de alta definição, uma a preto e branco e outra a cores, que mostra o robô a pousar na superfície rochosa do planeta na madrugada deste domingo, e outra que exibe os painéis solares do dispositivo, que servem para fornecer energia.

O robô Zhurong pesa cerca de 240 quilos, tem câmaras para tirar fotografias e auxiliar na movimentação pelo planeta, um laser para examinar a formação das rochas e um radar que procura gelo subterrâneo. No local da aterragem, sensores remotos de satélites indicam que há atualmente reservas significativas de gelo no local, sendo provável a existência de um oceano há cerca de quatro mil milhões de anos atrás.

Para além destas duas imagens, a agência espacial chinesa divulgou também dois pequenos vídeos que mostram a cápsula a desprender-se de uma sonda para entrar na fina atmosfera marciana.

A China é o segundo país a chegar ao planeta vermelho, depois da Agência Espacial Americana. A Europ conta com duas tentativas no currículo, ambas falhadas.