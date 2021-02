A China somou este sábado o sexto dia consecutivo sem contágios locais da covid-19, depois dos surtos no norte do país nas últimas semanas, e identificou oito casos oriundos do estrangeiro, nas últimas 24 horas.

A Comissão de Saúde da China disse que os chamados casos importados foram detetados nas cidades de Xangai (três), Cantão (três), Tianjin (um) e na província de Liaoning (um).

As autoridades chinesas acrescentaram que há atualmente 763 casos ativos da covid-19 no país.