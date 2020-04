China sem registar mortos por coronavírus pelo décimo dia consecutivo

A China voltou a não relatar qualquer morte causada pela covid-19, o que acontece pelo décimo dia consecutivo, de acordo com o balanço diário realizado este sábado pelas autoridades.

Doze novos casos foram identificados, 11 deles importados, sendo que a transmissão local foi registada na província de Heilongjiang, no nordeste do país, na fronteira com a Rússia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.

Apenas 838 pessoas permanecem hospitalizadas com a covid-19, enquanto outras mil estão em isolamento, por suspeita de infeção ou por terem testado positivo, apesar de não apresentarem sintomas.