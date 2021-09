China solicita adesão a acordo de livre comércio da Ásia-Pacífico

A China submeteu esta sexta-feira um pedido para ingressar num acordo de livre comércio da Ásia-Pacífico, que reúne onze países, numa altura em que disputa com os Estados Unidos a influência na região.

O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, fez o pedido ao homólogo da Nova Zelândia, um dos representantes do Acordo Abrangente e de Progresso para a Parceria Transpacífica, anunciou o Ministério do Comércio da China.

O acordo, originalmente designado Acordo Transpacífico de Cooperação Económica (TPP, na sigla em inglês), foi promovido pelo então Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, refletindo o crescente foco de Washington nas relações com a Ásia.