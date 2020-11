China soma três casos locais de Covid-19 e 21 oriundos do exterior nas últimas 24 horas

A Comissão de Saúde da China anunciou esta segunda-feira ter identificado três casos de contágio local por Covid-19, nas últimas 24 horas, na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, e 21 casos oriundos do exterior.

Kashgar, na região de Xinjiang, detetou no mês passado um surto, que infetou dezenas de pessoas.

Os 21 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Guangdong (sul), Shanxi (norte), Gansu (norte), Sichuan (centro) e Jiangsu (leste).