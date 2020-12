China suspeita de espiar americanos através de redes móveis nas Caraíbas

Gary Miller, um especialista em segurança de redes móveis e investigador descobriu que a China pode estar a usar redes móveis para espiar dezenas de milhares de americanos.De acordo com o especialista, a China tem vindo a explorar as vulnerabilidades de décadas das redes de telecomunicações de forma a permitir que o país identifique, rastreie e intercepte comunicações telefónicas.Miller revela ainda que em alguns casos, foram usadas redes móveis nas Caraíbas para conduzir a vigilância. A vigilância passa ainda por vigiar mensagens dos utilizadores e, em alguns casos, as mensagens sinalizadas são usadas para porpósitos ilegítimos.