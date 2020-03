China teme segunda onda de coronavírus à medida que número de casos volta a subir

A China registou esta terça-feira 48 novos casos de coronavírus - todos eles importados - após quatro dias em que os números de infetados apresentavam um declínio animador.



À medida que novos casos vão surgindo, cresce o receio no país de uma segunda onda de casos de coronavírus após semanas de isolamento .





Na passada quinta-feira registaram-se 67 novos casos, sexta-feira, 55, sábado voltou a baixar para 54, domingo para 45 e por fim 31 na segunda-feira. O dia desta terça-feira foi um passo atrás face aos últimos dias.Não foram ainda registados novos casos no berço onde começou o vírus, em Hubei, apesar de um paciente ter morrido em Wuhan.De recordar que a China começa gradualmente a voltar ao "novo" normal e com isso também regressaram aos hábitos nos mercados chineses Segundo reporta o Daily Mail, há cães e gatos amontoados em gaiolas enferrujadas, morcegos e escorpiões para venda ao público como 'medicina tradicional' e coelhos e patos a ser abatidos e esfolados num chão já coberto de sangue e com restos de animais.