China terá tentado patentear cura para o coronavírus depois do primeiro caso

A China terá tentado pantentear um fármaco, o Remdesivir, para ser utilizado contra o coronavírus dias depois do primeiro caso do vírus ser confirmado no país.Segundo o Daily Mail, este pedido de patente foi avançado por um laboratório de Wuhan. As suspeitas que as autoridades chineses esconderam o vírus durante vários dias mantém-se e estas novas informações reforçam essa teoria.O laboratório responsável pelo desenvolvimento do Remdesivir, a Gilead, afirmou ter conhecimento da decisão chinesa mas não pode comentar por não ter qualquer influência sobre a decisão do escritório de patentes."O nosso foco neste momento é determinar rapidamente o potencial do Remdesivir como tratamento para a Covid-19 e acelerar a produção deste medicamento", disse a porta-voz da empresa.

