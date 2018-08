China vai abrir parque para pandas com um quinto da dimensão de Portugal

Parque vai incluir 80 áreas de preservação.

17:25

A China vai abrir um parque para pandas com 27 mil quilómetros quadrados, cerca de um quinto da dimensão de Portugal Continental, que vai ter 8.000 espécies distintas de animais.



De acordo com o jornal oficial China Daily, o objetivo é melhorar a diversidade biológica e aumentar a fauna e a flora, bem como a construção de passagens entre os vários habitats dos pandas.



Espera-se que o parque esteja pronto no final deste ano, apesar de a data de abertura do parque ainda não ter sido divulgada.



Atualmente, o número de pandas na China aumentou de 1114 para 1800, de acordo com a Administração Estatal das Florestas da China.