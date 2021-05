A China vai instalar uma "linha de demarcação" no cume do Evereste para evitar qualquer risco de infeção de covid-19 por alpinistas do Nepal.

A China, o primeiro país atingido pela pandemia em finais de 2019, conteve em grande parte a doença até à primavera de 2020 e teme agora um regresso das infeções vindas do estrangeiro.

Embora as fronteiras estejam praticamente fechadas desde março de 2020, o país pretende agora estender a sua vigilância ao cume do Evereste, que partilha com o Nepal.