Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China vai retaliar taxas dos Estados Unidos por considerá-las inaceitáveis

Pequim está "chocado" com a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump.

Por Lusa | 09:34

A China considerou esta quarta-feira "totalmente inaceitável" a decisão dos Estados Unidos de imporem novas taxas alfandegárias sobre produtos chineses e anunciou que adotará as "contramedidas necessárias", confirmando uma guerra comercial entre os dois países.



"A atitude dos Estados Unidos prejudica a China, o mundo e a eles próprios. Esta conduta irracional não pode ter apoio", afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, em comunicado.



Pequim está "chocado" com a decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de impor novas taxas, de 10%, sobre um total de 200 mil milhões de dólares (170 mil milhões de euros) de bens importados da China.



A China vai denunciar a "conduta unilateral" dos EUA na Organização Mundial do Comércio, indicou o mesmo comunicado, acrescentando, sem avançar pormenores, que o Governo chinês, em defesa dos interesses essenciais do país, "terá que tomar as contramedidas necessárias".



O anúncio de Washington surgiu poucos dias depois da entrada em vigor nos Estados Unidos de taxas alfandegárias, de 25%, sobre um total de 34 mil milhões de dólares (30 mil milhões de euros) de bens importados da China.



Esta foi a primeira de uma série de medidas retaliatórias de Washington contra alegadas "táticas predatórias" de Pequim, que visam o desenvolvimento do setor tecnológico chinês.



A administração norte-americana acusou a China de roubo de tecnologia e de exigir às empresas estrangeiras que transfiram 'know how' em troca de acesso ao mercado. Trump quer ainda uma balança comercial mais equilibrada com o país asiático.



Pequim retaliou ao adotar taxas alfandegárias sobre o mesmo valor de importações oriundas dos EUA, sobretudo produtos agrícolas.