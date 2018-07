Confrontos entre manifestantes e polícia por falta de água no Irão

Incidente aconteceu no decorrer de protestos populares motivados pela escassez e má qualidade da água.

Por Lusa | 10:37

Manifestantes e polícias entraram em confronto nas últimas horas na cidade de Jorramshahr, localizada no sudoeste do Irão, junto à fronteira com o Iraque, durante protestos populares motivados principalmente pela escassez e má qualidade da água.

Os protestos começaram pela noite numa das principais praças da cidade, onde se concentraram pelo menos 500 pessoas, a maioria jovens, segundo a agência oficial de notícias Irna.

A polícia tentou dispersar os jovens, que gritavam palavras de ordem contra o Governo e exigiam uma solução para o problema da qualidade da água potável nas cidades de Jorramshahr e Abadan, na província de Juzestán.