Chora a morte de dois ex-namorados em apenas quatro meses

Editora adjunta de social media do 'The Sun' partilhou a sua dor.

A editora adjunta de social media do The Sun, Jess Wilson, de 28 anos, partilhou a sua dor de perder dois ex-namorados em quatro meses.



Quando tinha 25 anos, em 2015, Jess chorou a morte de dois ex-namorados, um na sequência de um acidente de viação e outro durante um incêndio.



O primeiro ex-namorado morreu depois de ter sido constatado que conduzia a uma velocidade nove vezes superior ao limite estabelecido, ao passo que o segundo foi morto num incêndio em zona de mato, na Austrália.



Para além disso, Jess Wilson descobriu ainda que o cancro com o qual a sua melhor amiga vinha a lutar era terminal.