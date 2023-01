Chris Hipkins confirmado sucessor de Jacinda Ardern na Nova Zelândia

O ex-responsável pela estratégia para a pandemia de covid-19 da Nova Zelândia Chris Hipkins foi confirmado este domingo o próximo primeiro-ministro do país, substituindo Jacinda Ardern que renunciou esta semana ao cargo.

Hipkins, de 44 anos, era o único candidato, pelo que a confirmação pelo Partido Trabalhista foi uma mera formalidade, informou a Radio New Zealand.

O político nomeou para o cargo de vice-primeira-ministra a atual ministra do desenvolvimento social e artes e cultura, Carmel Sepuloni, que se converte assim na primeira pessoa com ascendência nas ilhas do Pacífico (Samoa e Tonga) a ocupar o cargo no país.