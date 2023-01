Chris Hipkins sucede a primeira-ministra neozelandesa e diz ser "capaz de cumprir"

O ex-responsável pela estratégia para a pandemia de covid-19 da Nova Zelândia Chris Hipkins disse este sábado ser "capaz de cumprir", após ser escolhido para substituir Jacinda Ardern, que renunciou esta semana ao cargo de primeira-ministra.

Único candidato à sucessão de Ardern, Chris Hipkins, de 44 anos, vai ser formalmente nomeado líder do Partido Trabalhista no domingo, antes de se tornar o 41.º primeiro-ministro do país.

"A bancada do Partido Trabalhista reúne-se às 13h00 de domingo [19h00 deste sábado em Lisboa] para validar a nomeação e confirmar Chris Hipkins como líder do partido", disse Duncan Webb, membro do Partido Trabalhista.