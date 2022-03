Chris Rock quebra o silêncio e fala sobre a agressão nos Óscares

There’s a small media frenzy outside the Wilbur Theatre in Boston, where Chris Rock is making his first public appearance since Will Smith slapped him at the #Oscars pic.twitter.com/mD5YeYgVf5 — Rebecca Rubin (@rebeccaarubin) March 30, 2022

O ator e comediante Chris Rock falou pela primeira vez sobre a agressão que sofreu por parte do ator Will Smith, na cerimónia dos Óscares, este domingo.Uns dias depois, durante o seu espetáculo de stand-up comedy em Boston, nos EUA, Chris Rock afirmou que "ainda está a processar tudo".O público aplaudiu de pé o comediante, durante quase dois minutos, quando este entrou em palco, segundo o site de notícias Variety."Como foi o vosso fim de semana?", começou por dizer Chris Rock com um piscar de olhos, gerando uma onda de gargalhadas. "A dada altura vou falar sobre esta m****. E vai ser sério e engraçado", acrescentou.Um elemento do público respondeu, gritando: "F*** Will Smith", mas Chris Rock ignorou o comentário e deu início ao espetáculo.Antes da exibição de stand-up comedy, houve um ajuntamento mediático à porta do Teatro Wilbur com centenas de jornalistas preparados para entrevistar Chris Rock.