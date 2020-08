Christian Brueckner, suspeito de raptar Maddie, abusou sexualmente da filha de 5 anos de uma ex-companheira

Christian Brueckner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, foi preso, em 2017, por abusar sexualmente da filha de cinco anos de uma ex-namorada, segundo o DailyMail. O crime ocorreu em 2013, num parque em Braunschweig, Alemanhã, onde Christian vivia. Após abusar sexualmente da menina, o suspeito tirou fotografias ao corpo desta. As imagens foram encontradas pela polícia aquando de uma investigação de violência doméstica contra Brueckner.Na altura Christian B, como é conhecido, tinha fugido para Portugal. Mas, após ser acusado de se expôr sexualmente a crianças num parque perto da Praia da Luz, no Algarve, Bruecnker foi extraditado para a Alemanhã, em 2017, e cumpriu 15 meses de prisão.Brueckner, agora preso por delitos de droga, já foi acusado por vários crimes relacionados com abusos e exposição sexualmente.A polícia alemã acredita que Christian possa ser o raptor e possível homicida de Madeleine McCan.