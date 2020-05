"Churrasco da morte": Bolsonaro obrigado a cancelar festa no dia em que o Brasil atinge 10 mil mortes por coronavírus

Uma gigantesca vaga de indignação e repúdio, repercutida na imprensa e nas redes sociais, obrigou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a cancelar a festa que tinha marcado para ontem, com ministros e outros convidados, em Brasília.Por coincidir com o dia em que se estimava que o Brasil atingisse as dez mil mortes, o que acabou por se confirmar, a festa já era chamada nas redes sociais ‘Churrasco da Morte’.A festa ia reunir algumas dezenas de pessoas no Palácio da Alvorada, a residência oficial, contrariando as orientações do Ministério da Saúde brasileiro para se manter o distanciamento social.Respondendo aos jornalistas se o churrasco não seria algo inadequado por juntar tanta gente, Bolsonaro disse que, afinal, os convidados já não seriam apenas algumas dezenas e que poderiam chegar aos três mil, pois todos queriam participar.O Brasil ultrapassou este sábado as 10 mil vítimas mortais, totalizando 10 037 óbitos. O número oficial de infetados é de 147 003. Mas, de acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, os números podem ser maiores e o país pode já ter dois milhões de infetados, estimativa que só não foi confirmada oficialmente porque o país não tem testes suficientes para rastrear toda a população.Pelo menos três capitais de estado no Brasil decretaram o chamado ‘lockdown’, o confinamento total da sua população. São elas São Luís, capital do estado do Maranhão, Fortaleza, capital do Ceará, e Belém, capital do Pará, onde os hospitais públicos já atingiram 100% da ocupação.

