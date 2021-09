Chuva de grazino interrompe desfile da Dolce & Gabbana

A chuva de granizo interrompeu o mais recente espetáculo de moda da Dolce & Gabbana em Veneza, esta quarta-feira.



Enquanto os modelos percorriam a passerelle, celebridades, influencers e designers correram para se abrigar da chuva, notícia o Daily Mail. Também os designers, Domenico Dolce and Stefano Gabbana, desceram a rampa com as mãos sobre a cabeça para se protegerem.







Os modelos, por outro lado, pareceram não incomodar-se com a chuva. Permaneceram tranquilos e deram continuidade ao espetáculo.





De acordo com a Vogue a equipa da Dolce & Gabbana já esperava o mau tempo. "Era suposto o desfile começar às 7h, mas atrasado uma hora numa tentativa de evitar problemas".

A coleção apresentada chama-se Genesis Collection e vai estrear no mercado de luxo UNXD no final deste mês.





Domenico Dolce and Stefano Gabbana. A coleção foca-se na histórica artística e nas tradições da cidade de Veneza.

Algumas das peças foram desenhadas pessoalmente pelos co-fundadores