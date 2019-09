Chuva intensa já causou seis mortos em Espanha

Subiu para seis o número de mortos provocados pela depressão ‘Gota Fria’ em Espanha. O temporal já obrigou à retirada de mais de 3500 pessoas das suas casas.Várias estradas têm sido cortadas e as ligações aéreas também estão a ser afetadas. Mais de 20 províncias continuam em estado de alerta por causa da chuva e dos ventos fortes.Este domingo foi encontrado o corpo da sexta vítima mortal, um homem de 41 anos. As autoridades já tinham sido alertadas para o desaparecimento e as buscas estavam a ser realizadas desde sexta-feira.O corpo foi localizado este sábado, numa zona de campo em Alicante, durante uma operação que contou com a participação da Guardia Civil e de várias equipas do Exército espanhol.Na sexta-feira, também na Comunidade Valenciana, um outro homem, de 58 anos, foi encontrado morto.Pedro Sánchez, chefe do governo espanhol, já visitou as zonas mais afetadas pelo mau tempo.A depressão deve deslocar-se para Portugal ainda este domingo mas não terá o impacto que tem deixado Espanha em estado de alerta.