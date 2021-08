Chuva intensa na Coreia do Norte destrói casas e força milhares de pessoas a fugir

Fortes chuvas no nordeste da Coreia do Norte destruíram ou inundaram 1.170 casas e forçaram 5.000 pessoas refugiarem-se, informou hoje a televisão estatal da Coreia do Norte.

Na quinta-feira, a estação televisiva tinha adiantando que a chuva torrencial que caiu esta semana na província de Hamgyong Sul inundou centenas de hectares de terras cultivadas e destruiu várias pontes, mostrando imagens de casas submersas até aos telhados, uma ponte partida e cheia de lama e rios a transbordar.

A televisão não avançou a existência de nenhuma vítima, mas avisou que as zonas costeiras do nordeste vão continuar a registar fortes chuvas nos próximos dias.