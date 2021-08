Chuva torrencial faz 11 mortos na Turquia

Mais de 1.300 pessoas foram evacuadas das áreas afetadas, algumas com a ajuda de helicópteros e barcos, e quase 700 pessoas foram alojadas em dormitórios estudantis, disse a Diretoria de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD).



Espera-se que as fortes chuvas na região diminuam na noite de quinta-feira, disse a AFAD, enquanto as autoridades disseram que 299 incêndios florestais que ocorreram nas províncias do sudoeste nas últimas duas semanas estão controlados.

Pelo menos onze pessoas morreram na sequência de chuva torrencial na região do Mar Negro, na Turquia, esta quinta-feira, arrastando destroços pelas ruas e avenidas e danificando pontes e estradas no segundo desastre natural que atingiu o país neste mês de agosto.Depois das autoridades nacionais darem conta de que os incêndios florestais nas regiões costeiras do sul estavam controlados, após duas semanas ativos, as enchentes assolam o país.