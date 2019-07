Chuva torrencial faz 13 mortos no nordeste do Brasil

A chuva torrencial que se faz sentir desde a madrugada desta quarta-feira sobre a região metropolitana de Recife, capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, deixou até ao início da tarde desta quarta-feira, horário local, fez pelo menos oito mortos.A tragédia poderá ser ainda maior do que o conhecido até esse horário, pois a previsão é de continuação de chuva forte por toda a quarta-feira e as equipas de resgate ainda não conseguiram chegar até algumas áreas gravemente atingidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, duas mortes foram registadas na cidade de Olinda, três na de Abreu e Lima, ambas vizinhas a Recife, e as três restantes na própria capital.Em várias cidades da Grande Recife as aulas foram suspensas, tal como o funcionamento de parte do comércio e serviços públicos não essenciais. A maior parte das vítimas foi soterrada por desmoronamentos de encostas ou arrastada pela corrente que se formou em ruas e avenidas de Recife, uma cidade cortada por diversos rios, e nos municípios vizinhos.O alagamento das vias interrompeu a circulação de transportes públicos em muitos bairros, dificultando ainda mais a locomoção dos cidadãos de uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil, rotineiramente afetada pelas fortes chuvas desta época do ano.