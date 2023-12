Chuva torrencial mata casal em lar de idosos na cidade brasiliera de Angra dos Reis

A violenta chuva que desabou nas últimas horas deste sábado sobre a cidade turística de Angra dos Reis, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, matou pelo menos duas pessoas e deixou outras 312 desalojadas. A tempestade inundou boa parte da cidade e na tarde deste sábado ainda havia bairros alagados.

As duas vítimas fatais eram um casal de idade que vivia num lar de idosos privado no bairro do Bracuí, uma das regiões mais afectadas, pois o rio que corta aquela parte de Angra dos Reis transbordou e as suas águas juntaram-se às já acumuladas da chuva e invadiram a instituição. Outros 25 idosos que estavam no local foram retirados dali às pressas um a um e salvos e levados para áreas seguras, mas quando chegou a vez do casal os dois já estavam mortos, aparentemente afogados.

Em somente 24 horas, choveu na bonita Angra dos Reis, paraíso tropical muito apreciado por famosos brasileiros e estrangeiros, 250 milímetros. Isso era o esperado para todo o mês de Dezembro, um mês tradicionalmente chuvoso no Brasil.

Os desalojados foram levados para escolas municipais em bairros que não foram tão afectados pela tempestade e a edilidade apelou à doação de roupas, água potável e produtos de higiene pessoal para quem foi obrigado a deixar a casa. Na tarde deste sábado, funcionários camarários e da Protecção Civil ainda faziam um levantamento mais completo dos estragos e do número de pessoas afectadas, que muito provavelmente irá aumentar.