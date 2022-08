As chuvas de monção no norte da Índia provocaram 40 mortos e mais de um dezena de desaparecidos nos últimos três dias, anunciaram hoje as autoridades indianas.

As áreas mais afetadas são os estados de Himachal Pradesh e Uttarakhand, onde têm ocorrido inundações repentinas, cheias e deslizamentos de terras.

As chuvas intensas inundaram centenas de aldeias e estradas, e destruíram pontes em algumas partes daqueles dois estados atravessados pelos Himalaias.