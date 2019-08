Granizo e chuva forte em Madrid. Caíram 9300 raios em apenas seis horas

arrastadas com a força da água.

La Carlota, Córdoba a las 19:00 pic.twitter.com/oJZTBA1ztv — Danié (@siles_Dani) August 26, 2019







O verão parece não querer chegar. As chuvas fortes e a queda de granizo atingiram Espanha, registando-se 1.134 ocorrências. Há ainda registo da queda de 9300 raios em apenas seis horas.De acordo com a Agência de Meteorologia caíram no municipio de Arganda del Rey, 46,4 litros de água por metro quadrado e caíram 32,1 litros, na área da cidade Universitária de Madrid.As chuvas fortes obrigaram ao corte de várias ruas em Madrid. O metro também esteve interrompido em algumas estações, vários estabelecimentos e habitações ficaram inundados e até viaturas foramAs autoridades acionaram o alerta laranja no país.