Chuvas fortes e vento de 100 km/h: Temporal deixa ilha de Maiorca em alerta

As chuvas chegaram aos

em menos de uma hora e os

Em Palma de Maiorca, a força do vento provocou a





de várias pessoas, motas, bicicletas, placas e sinais rodoviários.

Que se nos ha puesto un poco mal el tiempo en Mallorca. #CalaMajor pic.twitter.com/feVWgFajGY — ? ? ? (@jumpcarey) August 27, 2023

Tempesta ben vitenca al Port d'Andratx, Mallorca. Avui dematí. pic.twitter.com/FpSIIohzR1 — RAFEL PERELLÓ (@rperellob) August 27, 2023

a bandeira vermelha

em todas as praias do município e fechou alguns acessos devido ao mau tempo.



Imagens partilhadas nas redes sociais mostram também um cruzeiro a ser arrastado pelas fortes rajadas de vento sentidas na ilha.



? | #ÚLTIMAHORA

IMPRESIONANTE • Un ferri ?? fue movido de su lugar en el Puerto de Palma tras los fuertes vientos causados por una tormenta en #Mallorca, #España. pic.twitter.com/STSoVFZlZL — M. Jesús (@MJesusQ17) August 27, 2023

A ilha de Maiorca, em Espanha, está a ser atingida por uma forte tempestade que com ela trouxe vento intenso. Segundo o jornal Mallorca Diario, este domingo, registaram-se 86 ocorrências nas ilhas baleares, duas em Ibiza e 84 em Maiorca.60 litros por metro quadradoventos até 100 quilómetros por hora.quedaUma grávida teve de ser transportada para o hospital, com ferimentos numa perna, depois de ter sido atingida por um sinal rodoviário. Uma outra mulher foi também atingida e sofreu uma lesão no tornozelo.Duas crianças foram arrastadas pela força do vento na praia de Ilhetas, mas acabaram por ser resgatadas, mais tarde, nas rochas.Uma pessoa está, também, desaparecida depois de ter saído para água para andar de caiaque. De acordo com o jornal, foi hasteada