Chuvas fortes fazem pelo menos 28 mortos no norte da China

As autoridades chinesas confirmaram, esta terça-feira, que 13 pessoas morreram, depois de um autocarro ter ficado submerso, numa altura de fortes chuvas, que causaram 15 outras mortes no norte do país.

A emissora estatal CCTV disse que outras 37 pessoas foram retiradas do autocarro, sete das quais foram hospitalizadas. O motorista foi colocado sob custódia e uma pessoa permanece desaparecida.

O acidente ocorreu na segunda-feira, depois de fortes chuvas terem causado enchentes que destruíram casas e inundaram terrenos agrícolas, em duas províncias do norte da China.