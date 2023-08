Chuvas torrenciais causam pelo menos 14 mortos em cidade do nordeste da China

As chuvas que nos últimos dias devastaram a cidade de Shulan, na província de Jilin, nordeste da China, causando pelo menos 14 mortos e um desaparecido, informou esta segunda-feira a imprensa estatal.

Segundo as autoridades locais, o nível das águas nas albufeiras e principais rios desceu para um nível considerado "seguro", depois de a cidade ter sofrido chuvas contínuas, desde terça-feira.

A chuva provocou inundações, deslizamentos de terra e interrupções no fornecimento de energia em várias áreas de Shulan, uma cidade com cerca de 700 mil habitantes, localizada perto da fronteira com a Coreia do Norte.