Chuvas torrenciais causam um morto e obrigam à retirada de milhares em Cuba

Uma pessoa morreu e vários milhares de pessoas foram retiradas das suas habitações devido às chuvas torrenciais que caem há vários dias no centro e no leste de Cuba, disseram as autoridades.

"Os danos são consideráveis em casas, estradas e no setor agrícola. O trabalho para proteger e retirar as famílias continua", disse o Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, no sábado.

Na rede social Twitter, Díaz-Canel apelou à população para que "se mantenha extremamente cautelosa" porque "as chuvas não pararam e o perigo" continua presente.