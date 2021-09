Chuvas torrenciais em França obrigaram à retirada de helicóptero de 30 pessoas de autoestrada 'engolida' pela água

Gard, Hérault, Ardèche, Drôme e Isère mantêm-se em alerta laranja para trovoadas e possibilidade de inundações provocadas pela chuva intensa.

As chuvas torrenciais engoliram a A9 na região Gard, em França, esta terça-feira e obrigaram à retirada de cerca de trinta pessoas que ficaram presas na via devido às inundações. Tiveram de ser retiradas de helicóptero entre Nîmes e Montpellier,A situação já se encontra mais calma, no entanto,Perante este alerta laranja, Gard decidiu fechar todas as escolas esta quarta-feira. Na autoestrada 9 a circulação já foi retomada.Uma das duas pessoas que desapareceram esta terça-feira na região de Gard, em França, após o forte temporal ter 'engolido' uma autoestrada, foi encontrada após cerca de seis horas de buscas.De acordo com o jornal francês Le Parisien, o alerta foi lançado na noite de terça-feira, por volta das 18h30, após alguém ter ouvido pedidos de socorro. O homem, de 65 anos, que mora em uma caravana perto da lagoa de pesca na cidade de Aimargues, tinha desaparecido a caminho de Sarcelles.Inicialmente pensou-se que o homem pudesse ter caído no Rhony, um afluente do rio Vistre, mas este conseguiu encontrar refúgio durante a subida das águas, revelou o presidente da Câmara de Gard.Até ao momento, não há vítimas, exceto um ferido leve que foi atingido por um raio.