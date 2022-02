Chuvas torrenciais matam dezenas de pessoas no Rio de Janeiro

Seis horas consecutivas de chuva torrencial entre a tarde de terça-feira e a madrugada desta quinta-feira, provocaram pelo menos 104 mortes na cidade brasileira de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Esta quarta-feira à noite, dezenas de casas continuavam soterradas sob toneladas de lama, rochas e árvores e havia dezenas de desaparecidos.









Moradores e voluntários, muitos deles com familiares e amigos mortos ou ainda desaparecidos, juntaram-se às equipas de resgate, escavando os escombros, nalguns casos com as próprias mãos, tentando desesperadamente encontrar sobreviventes ou resgatar corpos. Muitos arriscavam a própria vida, pois ao longo de todo o dia os deslizamentos de terras continuaram, e os bombeiros, muito criticados, só agiam em áreas consideradas seguras.

Numa das áreas mais atingidas, o bairro Alto da Serra, no Morro da Oficina, sobreviventes passaram o dia a resgatar os corpos de familiares e vizinhos sob a lama e depois carregavam-nos, em lágrimas, até uma base de apoio montada pelos bombeiros numa área mais afastada. No centro da cidade, a água da chuva, misturada com a que transbordou dos rios e dos esgotos, atingiu mais de dois metros de altura dentro de residências e comércios, e ainda se viam árvores a boiar nas ruas e até carros em cima de casas. À medida que a água começou a baixar, as cenas de terror ficaram ainda mais visíveis, com o aparecimento de muitos corpos que estavam submersos.





Noutro drama humano, funcionários e professores tentavam localizar os pais ou outros responsáveis de mais de 100 crianças que ninguém foi buscar ao fim do dia na terça-feira, no pior momento do temporal, e que continuavam nesses estabelecimentos de ensino, não se sabendo se os pais morreram na tragédia ou ficaram isolados e sem comunicações.

pormenores



Dilúvio fatal

Nas primeiras horas da violenta tempestade que terça-feira à tarde se abateu sobre a cidade de Petrópolis caíram 259 milímetros de chuva, mais do que a média prevista para todo o mês de fevereiro, que era de 236 milímetros.





Avisos ignorados



No dia anterior ao temporal, a Defesa Civil do Rio de Janeiro foi alertada para a previsão de fortes chuvas e possibilidade de derrocadas nas zonas densamente povoadas da região serrana, mas a população não foi avisada nem foram tomadas medidas de prevenção.