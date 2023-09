Chuvas torrenciais na Grécia provocam um morto

Um homem morreu após um muro ter desabado devido ao mau tempo que se faz sentir na Grécia, segundo informaram esta terça-feira os bombeiros locais, citados pela Reuters.A tempestade Daniel tem assolado a Grécia ocidental e central desde segunda-feira, provocando inundações em casas e estradas, poucos dias depois do incêndio florestal que ardeu durante mais de duas semanas ter sido controlado no norte do país."O homem morreu depois de um muro ter desabado perto da cidade de Volos, provavelmente devido ao mau tempo", disse um oficial dos bombeiros à Reuters.Segundo a Agência de Notícias de Atenas, o muro caiu quando o homem, que era criador de gado, estava a tentar chegar aos animais.Um homem está desaparecido na cidade de Volos depois do carro em que seguia ter sido arrastado pela tempestade, disse o porta-voz dos bombeiros a um canal de televisão grego."O filho saiu (do carro) mas o pai foi levado e está a decorrer uma operação de busca neste momento", acrescentou.