CIA alerta que medicamento defendido por Trump para travar coronavírus pode matar

A Agência Central de Inteligência (CIA) aconselhou os seus agentes para os efeitos colaterais da hidroxocloroquina, o medicamento anti-malárico defendido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como eficaz na luta contra o coronavírus. A história é exposta no jornal The Washington Post.

O aviso surge num site para funcionários da CIA criado para que estes possam esclarecer dúvidas relacionadas com a Covid-19, e alerta para o facto de o remédio poder até provocar, em casos extremos, morte súbita.

"Neste momento, o medicamento não é recomendado para ser usado em pacientes, excepto por profissionais médicos que o prescrevem como parte das investigações em andamento. Existem efeitos colaterais potencialmente significativos, incluindo morte cardíaca súbita. (...) Por favor não obtenham este medicamento por conta própria", pode ler-se na resposta dada a um funcionário que perguntou se podia administrar o medicamento sem receita médica.

O medicamento tem sido alvo de controvérsia com vários especialistas médicos a afirmar que não há evidências conclusivas que o uso do mesmo em conjunto com o antibiótico azitromicina poderá ser eficaz na luta contra a denla.

Cerca de uma semana antes do aviso da CIA, Donald Trump falava sobre o medicamento durante uma conferencia de imprensa, na Casa Branca, tornando-se um grande impulsionador do mesmo, chegando mesmo a afirmar que trazia "bons resultados", e que deveria ser utilizado em grande escala.

Cloroquina pode provocar problemas cardíacos fatais, revela novo estudo

Recentemente, um estudo realizado em doentes infetados com coronavírus no Brasil foi interrompido depois de os pacientes terem tomado uma dose elevada de cloroquina que lhes provocou batimentos cardíacos irregulares.

De acordo com o jornal New York Times, a investigação onde estava a ser usado um dos medicamentos promovidos por Donald Trump, foi interrompida por questões de segurança.

A mesma publicação dá conta de que os pacientes começaram a apresentar batimentos cardíacos irregulares, aumentando assim o risco de arritmia cardíaca, que pode ser fatal, depois de terem tomado uma dose mais elevada de cloroquina.

Desta investigação fizeram parte 81 pacientes hospitalizados na cidade de Manaus. Através deste estudo, os investigadores concluíram que o medicamento utilizado pode causar danos reversíveis.

Os mesmos doentes foram também administrados com o antibiótico azitromicina, que representa o mesmo risco a nível cardíado.