CIA cria conta no Instagram e deixa desafio mistério

Primeira publicação da agência secreta norte-americana é uma secretária com vários detalhes que se transformam em pistas.

A agência secreta norte-americana, CIA, decidiu reforçar a presença nas redes sociais e criou, esta quinta-feira, uma conta oficial no Instagram."Juntarmo-nos ao Instagram é outra forma de partilharmos as histórias da CIA e recrutarmos americanos talentosos para trabalharem connosco", explicou a porta-voz da agência ao The Verge."Através desta conta, vamos revelar um pouco da vida da agência, mas não podemos prometer selfies de locais secretos. Pretendemos aguçar a curiosidade dos utilizadores do Instagram sobre a missão global da CIA e como nos faz ir onde outros não conseguem e fazer coisas que outros não conseguem", acrescentou.Com presença assídua no Facebook e no Twitter, a CIA entrou no mundo do Instagram com uma publicação bastante curiosa que está a ser encarada como um desafio mistério.Na imagem partilhada pode observa-se uma secretária com vários detalhes que se transformam em pistas: uma peruca, uma gabardina e um saco de papel com a frase "Top Secret". Na legenda da fotografia pode ainda ler-se: "Eu vejo com o meu pequeno olho".Na tarde desta sexta-feira a CIA voltou a publicar várias imagens na história do Instagram com dicas sobre os objetos que aparecem na mesa. O relógio que surge na secretária marca a hora do primeiro ataque às Torres Gémeas, em Nova Iorque, EUA, a 11 de setembro de 2001 (8h46).O distintivo colocado na cadeira é o primeiro da carreira da diretora da CIA, Gina Haspel, ou até bloco de notas onde se pode ler em árabe "Partilhar o que podemos, proteger o que devemos", estão a intrigar todos os seguidores.A página já conta com 62 milhões de seguidores e muitos são aqueles que tentam encontrar as mensagens escondidas na primeira publicação da agência secreta na rede social.